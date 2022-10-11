В кровавой борьбе: "Шахтер" на последних секундах упустил победу над "Реалом" в Лиге чемпионов

Во вторник, 11 октября, донецкий "Шахтер" провёл поединок с мадридским "Реалом" в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью мадридский "Реал" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23. Матч завершился со счетом 1:1 .

Счет матча был открыт в начале второго тайма — Богдан Михайличенко закрутил мяч в глубину штрафной, где его головой встретил Александр Зубков и поразил ворота. До конца поединка "Реал" так и не смог ответить "горнякам".

На последних секундах матча Антонио Рюдигер выиграл верховую борьбу у Анатолия Трубина и сравнял счет. При этом игроки ударились головами – было много крови.

В другом матче четвертого тура в группе F шотландский "Селтик" дома уступил "РБ Лейпцигу" — 0:2 . Победу немецкой команде принесли голы Тимо Вернера и Эмиля Форсберга во втором тайме.

Напомним, что в поединке третьего тура "Шахтер" уступил мадридскому клубу со счетом 2:1 .

После четырех туров "Шахтер" с 4 очками находится на третьем месте в своей группе. Лидирует "Реал" с 10 баллами. РБ "Лейпциг" с шестью пунктами занимает второе место, а "Селтик" с одним очком замыкает квартет.

Поединки 5-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 25 октября: "Селтик" – "Шахтер", РБ "Лейпциг" – "Реал".

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