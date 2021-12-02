В Кубке Испании вратарь "вытащил" команду в следующий этап, забив мяч перед финальным свистком (видео)

Потом он еще выиграл дуэль в серии пенальти.

Еще надолго останется в памяти 1 декабря для голкипера " Атлетико Балеареса " Хави Хинарды.

В матче 1-го раунда Кубка Испании этот вратарь стал настоящим спасителем своего коллектива. Уступая со счетом 0:1, все игроки "Атлетико Балеареса" отправились к воротам соперника на подачу со штрафного, не стал исключением и Хинарда. Отметим, что на табло шла пятая с трех компенсированных минут к основному времени.

Как выяснилось, Хинарди не зря пошел в атаку, ведь именно ему удалось отличиться в сетке ворот оппонента – вратарь удачно сыграл головой, переправив игровой снаряд точно по назначению.

Отметим, что именно этот гол позволил перевести матч в дополнительное время, а уже потом и в серию пенальти, где сильнее были именно футболисты "Атлетико Балеарес".

Ранее рассказывалось о том, что в Китае вратарь забил мяч со своей половины поля уже на первой минуте игры: видео курьезного гола.