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В купальнике на пляже: звезда мирового биатлона засветила шикарную фигуру на отдыхе

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В купальнике на пляже: звезда мирового биатлона засветила шикарную фигуру на отдыхе

instagram.com/dorothea_wierer

Спортсменка набирается сил перед новым сезоном.

Звездная итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась с поклонниками эффектными кадрами с отдыха.

31-летняя спортсменка опубликовала в Instagram снимки, на которых она в купальнике релаксирует на пляже.

© instagram.com/dorothea_wierer
instagram.com/dorothea_wierer
© instagram.com/dorothea_wierer
instagram.com/dorothea_wierer
© instagram.com/dorothea_wierer
instagram.com/dorothea_wierer

Всего за один час фото итальянки собрали более 40 тысяч лайков. 

  • Вирер - трехкратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира.
  • На Олимпиадах на счету итальянки две бронзовые награды.
  • В 2015 году биатлонистка вышла замуж за сотрудника Итальянской федерации зимних видов спорта Стефано Коррадини.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Вирер похвасталась соблазнительной фигурой в бикини. 