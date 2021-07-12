В купальнике на пляже: звезда мирового биатлона засветила шикарную фигуру на отдыхе

В купальнике на пляже: звезда мирового биатлона засветила шикарную фигуру на отдыхе

Спортсменка набирается сил перед новым сезоном.

Звездная итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась с поклонниками эффектными кадрами с отдыха.

31-летняя спортсменка опубликовала в Instagram снимки, на которых она в купальнике релаксирует на пляже.

instagram.com/dorothea_wierer

instagram.com/dorothea_wierer

instagram.com/dorothea_wierer

Всего за один час фото итальянки собрали более 40 тысяч лайков.

Вирер - трехкратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира.

На Олимпиадах на счету итальянки две бронзовые награды.

В 2015 году биатлонистка вышла замуж за сотрудника Итальянской федерации зимних видов спорта Стефано Коррадини.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Вирер похвасталась соблазнительной фигурой в бикини.

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