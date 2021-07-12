В купальнике на пляже: звезда мирового биатлона засветила шикарную фигуру на отдыхе

Спортсменка набирается сил перед новым сезоном.
Звездная итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась с поклонниками эффектными кадрами с отдыха.
31-летняя спортсменка опубликовала в Instagram снимки, на которых она в купальнике релаксирует на пляже.
Всего за один час фото итальянки собрали более 40 тысяч лайков.
- Вирер - трехкратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира.
- На Олимпиадах на счету итальянки две бронзовые награды.
- В 2015 году биатлонистка вышла замуж за сотрудника Итальянской федерации зимних видов спорта Стефано Коррадини.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Вирер похвасталась соблазнительной фигурой в бикини.