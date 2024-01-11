"В лучшем случае мне остался год": знаменитый футбольный тренер сообщил, что смертельно болен

Выдающийся футбольный тренер Свен-Горан Эрикссон сообщил, что у него обнаружен неоперабельный рак поджелудочной железы последней стадии.

75-летний шведский специалист признался, что, согласно прогнозам врачей, из-за смертельной болезни ему осталось жить не больше года.

"Все понимают, что у меня плохая болезнь. Все догадывались, что это рак, и это так. Но я должен бороться с ней как можно дольше. Я знаю, что в лучшем случае мне остался год, в худшем – даже меньше. Но не думаю, что мои врачи могут быть полностью уверены.

Лучше не думать об этом. Надо обмануть свой мозг. Я мог бы все время ходить и думать об этом, сидеть дома, быть несчастным и думать, что мне не повезло. Легко оказаться в таком положении. Но нет, смотрите на положительные стороны вещей и не погружайтесь в неудачи, потому что это, конечно, самая большая неудача из всех. Это просто возникло из ничего. И это вас шокирует.

Я не чувствую сильной боли. Но мне диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя оперировать", – приводит слова Эрикссона Sky Sports.

Большинство своей тренерской карьеры Эриксон провел в Англии и Италии. В частности, с 2001-го по 2006 год он возглавлял сборную Англии, дойдя с "Трьмя львами" до четвертьфиналов на Евро-2004, ЧМ-2002 и ЧМ-2006.

Также Эрикссон тренировал "Манчестер Сити", "Лестер", "Рому", "Фиорентину", "Бенфику", "Сампдорию", "Лацио", сборную Мексики, Филиппин и Кот-д'Ивуара, китайские клубы "Гуанчжоу", "Шанхай СИПН" і "Шеньчжень".

Последним местом работы Эрикссона был шведский "Карлстад", где он работал спортивным директором.

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