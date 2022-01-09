"В лучших традициях Азара": известного футболиста высмеяли из-за избыточного веса (фото)

Туран вернулся на футбольное поле после серьезной травмы.

В рамках 20 тура чемпионата Турции "Галатасарай" на своем поле минимально уступил "Гиресунспору" – 0:1 .

Во время второго тайма на поле вышел Арда Туран. Турок впервые с 19 августа появился на поле, когда получит травму голеностопа.

Турану не удалось помочь команде избежать поражения, но все равно стал объектом для шуток со стороны фанатов.

Кадры с 34-летним экс-хавбеком Барселоны и Атлетико стали вирусными. Дело в том, что опытный ветеран, очевидно, находится не в лучшей физической форме.

Arda Turan has been eating lot of Kebab instead of training, I guess ! #ardaturan #Galatasaray pic.twitter.com/ejnMhj4xqn – Turkishsoccer.com-Turkey Football (@turkishsoccer) January 8, 2022

"Его живот вернулся на поле раньше, чем он", "Настало время на пенсию" "В лучших традициях Эдена Азара", — критикуют Турана фанаты.

В турнирной таблице чемпионата Турции "Галатасарай" идет на 11 месте, имея 27 очков.

Турецкий клуб отстает от лидирующего "Трабзанспора" на 22 балла.

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