В лучших традициях Классического: матч "Шахтер" – "Динамо" закончился массовой дракой и удалением

Стычка между игроками обеих команд возникла сразу после финального свистка.

Центральный матч 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между "Шахтером" и "Динамо" завершилось массовой дракой футболистов.

В поединке на "Арене Львов" донецкий клуб победил киевлян со счетом 1:0 и досрочно завоевал чемпионство.

Сразу после финального свистка на поле вспыхнула драка с участием игроков обеих команд. Арбитр попытался унять страсти и показал прямую красную карточку полузащитнику "горняков" Эгиналду, который был главным инициатором этой потасовки.

Благодаря победе в Классическом "горняки" досрочно обеспечили себе "золото" УПЛ. За два тура до конца чемпионата преимущество "Шахтера" (70 очков) над "Динамо" выросло до 7 баллов.

Для донецкого клуба это 15-е чемпионство в истории. Таким образом, "Шахтер" приблизился по этому показателю к "Динамо", которое остается рекордсменом чемпионата Украины с 16 выигранными титулами.

Добавим, что в среду, 15 мая, "Шахтер" сыграет с "Ворсклой" в финале Кубка Украины, который пройдет на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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