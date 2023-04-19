В лучших традициях ММА: Роналду отличился курьезным фолом в Саудовской Аравии (видео)

Звездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду совершил причудливый фол в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Хилялем".

Это была первая игра "Аль-Насра" под руководством хорвата Динко Еличича, который заменил на посту главного тренера француза Руди Гарсию.

38-летний португалец с капитанской повязкой вышел в стартовом составе гостей. Забить в этом поединке или хотя бы отдать голевую передачу ему не удалось, но Криштиану нашел другой способ заставить любителей футбола снова говорить о себе.

На 57-й минуте игры, когда команда Роналду минимально уступала в счете, португалец решил сзади напрыгнуть на игрока "Аль-Хиляля" Густаво Куэльяра, когда тот готовился принять мяч. Криштиану руками обхватил шею соперника и повалил его на землю.

Cristiano Ronaldo bu hareketi sonrasında sarı kart gördü pic.twitter.com/69pbclvYeR — mackolik (@mackolik) April 19, 2023

Главный арбитр встречи Майкл Оливер, имеющий немалый опыт работы в АПЛ и еврокубках, наказал нападающего "Аль-Насра" за этот "удушающий прием" желтой карточкой.

Майкл Оливер ловит Роналдо на žlевую карту для этого headlock pic.twitter.com/xTZJPjz0c6 — ESPN FC (@ESPNFC) April 18, 2023

Роналду пробыл на поле до финального свистка, но избежать поражения его команде все равно не удалось.

Матч завершился победой "Аль-Хиляля" со счетом 2:0. Оба гола за хозяев с пенальти забил эксфорвард английского "Уотфорда" Одион Игало.

Обзор матча

В этом сезоне Роналду принял участие в 12 матчах "Аль-Насра" во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

В настоящее время "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Клуб Роналду отстает от лидера – "Аль-Иттихада", который имеет игру в запасе, на три очка.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Лионель Месси побил бомбардирский рекорд Роналду в Европе.

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