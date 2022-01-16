"В любое время, в любом месте": Усик готовится к реваншу из Джошуа в заснеженных Карпатах (видео)

"В любое время, в любом месте": Усик готовится к реваншу из Джошуа в заснеженных Карпатах (видео)

Украинский чемпион показал чем занимается в отпуске.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою должен провести реванш с британским эксчемпионом Энтони Джошуа.

Украинец не забывает о боксе даже во время своего отпуска в Карпатах. Усик отложил лыжи и палки и показал на своей странице в Instagram свою боксерскую технику.

"Люблю боксировать. В любое время, в любом месте", — написал Усик.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна , реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Читайте также:

Усик – Джошуа: букмекеры определили фаворита боя-реванша

"Он знает, что ему нужно для победы": британский боксер сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа

"Я бы создал ему много проблем": непобедимый британец заявил о готовности выйти на ринг с Усиком