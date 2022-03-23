В Мариуполе от попадания вражеского снаряда в дом погибла юная украинская гимнастка

Екатерина Дяченко стала очередной жертвой российского вторжения.

Украинская гимнастка 2011 года рождения Екатерина Дяченко погибла в результате обстрелов российскими оккупантами Мариуполя.

Печальное известие сообщила тренер по художественной гимнастике Анастасия Мещаненкова.

Дом, где находилась Екатерина, обрушился после попадания российского снаряда. Спасатели достали из-под завалов уже мертвое тело ребенка.

"В Мариуполе погибла воспитанница моей одногруппницы. Этому может быть какое-то оправдание? Посмотрите на эту талантливую девочку. Она должна была покорять сцены и дарить улыбку миру! В чем виноваты дети? Я верю, что для каждого, кто причастен к этому преступлению, найдется место в аду. И как можно быстрее", - написала Мещаненкова на своей странице в Instagram.

фото — instagram.com/meschanenkova_n

Ранее сообщалось, что украинский гребец погиб, защищая Мариуполь от оккупантов.

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