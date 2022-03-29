В Мариуполе российские оккупанты убили экс-капитана сборной Украины по водному поло

Чемпион Украины стал очередной жертвой развязанной Россией войны.
В Мариуполе на 39-м году жизни от обстрела со стороны российских оккупантов погиб бывший капитан сборной Украины по водному поло Евгений Обединский.
Ватерполист был убит 17 марта. Об этом сообщил его отец и тренер Александр Обединский.
"17 марта 2022 года в Мариуполе погиб мой сын Женя. Светлый и добрый человек, отец троих детей. Был чутким сыном, братом, отцом, другом, отличным спортсменом, мастером спорта, неоднократным чемпионом Украины в составе команды "Ильичевец", капитаном национальной сборной Украина.
Был большим жизнелюбом, никогда не сдавался, не жаловался на жизнь, как бы ему ни было тяжело. У него всегда был один ответ: не волнуйся папа, я справлюсь" - написал Александр Обединский.
Ранее сообщалось, что во время обороны Мариуполя погиб украинский боец смешанных единоборств Егор Биркун и украинский гребец Иван Щекин. Также в Мариуполе от попадания вражеского снаряда в дом погибла юная украинская гимнастка Екатерина Дяченко.
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