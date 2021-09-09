В матче Польша - Англия разгорелся скандал из-за акции против расизма: Левандовски призвал к уважению

В матче Польша - Англия разгорелся скандал из-за акции против расизма: Левандовски призвал к уважению

Польские болельщики освистали английских футболистов, которые склонили колено в поддержку движения BLM.

Поединок 6-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022 Польша - Англия затмил инцидент перед стартовым свистком.

Игроки "Трех львов" стали на одно колено, чтобы поддержать движение за права темнокожих Black Lives Matter, а в ответ услышали с трибун свист польских фанатов.

Польская команда в полном составе осталась стоять на газоне стадиона в Варшаве. Однако капитан поляков Роберт Левандовски не проигнорировал этот эпизод. Звезда "Баварии" строго посмотрел в сторону трибун и показал пальцем на нашивку со словом "Respect" ("Уважение"), расположенную на рукаве у каждого футболиста.

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| Alors que les supporters polonais sifflaient les Anglais qui posaient un genou au sol, Lewandowski a montré le mot «RESPECT» de son maillot, BRAVO!



| @toribiotome pic.twitter.com/zuObkUDjNp — Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) September 8, 2021

Встреча закончилась со счетом 1:1. На гол Харри Кейна, забитый на 72-й минуте, хозяева ответили мячом Дамиана Шиманского в компенсированное время.

После шести матчей Англия с 16 баллами возглавляет группу I, поляки идут третьими с 11 очками в своем активе.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций-УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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