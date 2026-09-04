В Минмолодежьспорта рассказали, ведут ли переговоры с Польшей по поводу совместной заявки на ЧМ по футболу

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

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Министерство молодежи и спорта Украины не проводит официальных переговоров или консультаций с польской стороной касательно совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу.

Об этом пресс-служба министерства сообщила в комментарии Суспільне Спорт.

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"Украина не ведет никаких официальных переговоров или консультаций с польской стороной касательно подачи совместной заявки на проведение ЧМ по футболу", — ответили на запрос Суспільне Спорт в Минмолодежьспорта.

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Ранее министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в комментарии Politico рассказал, что Украина и Польша могут подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2040-х годах.

Однако в ведомстве объяснили, что слова министра касались долгосрочной перспективы, после завершения войны. Во время интервью Бидного спрашивали о послевоенном будущем Украины и потенциальных амбициях государства в сфере проведения международных спортивных событий.

"У Украины есть опыт проведения международных турниров мирового уровня, в частности Евро-2012 в партнерстве с Польшей. После достижения справедливого мира и восстановления безопасности наша страна будет готова снова принимать масштабные спортивные события. Однако размышления о далекой перспективе являются исключительно долгосрочным видением, а не операционным планом", — отметили в министерстве.

В Минмолодежьспорта отметили, что проведение масштабных спортивных мероприятий в Украине возможно только после обеспечения стабильного мира и безопасности. В ведомстве также заявили, что во время активных боевых действий обсуждение конкретных заявок или операционных планов по проведению таких турниров является преждевременным.

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Работа министерства сосредоточена на поддержке украинских атлетов и ветеранов, представлении интересов Украины на международной спортивной арене, а также создании условий для физического и ментального восстановления украинцев.

Украина и Польша уже имеют опыт совместного проведения крупных футбольных турниров — в 2012 году в этих двух странах состоялся чемпионат Европы. В Украине матчи континентального первенства принимали Киев, Донецк, Харьков и Львов, а в Польше — Варшава, Познань, Гданьск и Вроцлав.

В настоящее время известны хозяева двух следующих чемпионатов мира: в 2030 году Мундиаль будут принимать Испания, Португалия и Марокко, а в 2034-м — Саудовская Аравия.

Украина только один раз выступала в финальной части чемпионата мира по футболу. На Мундиале 2006 года в Германии команда Олега Блохина сенсационно дошла до четвертьфинала.

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Напомним, в октябре 2022 года Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 по футболу. Однако из-за того, что война на территории нашей страны продолжается, ее заменили на Марокко.

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