В МОК отреагировали на запрет Украины стоять рядом с россиянами и их символикой на ОИ-2022

В МОК отреагировали на запрет Украины стоять рядом с россиянами и их символикой на ОИ-2022

Противоправного решения там не увидели.

Международный олимпийский комитет (МОК ) отреагировал на заявление Министерства молодежи и спорта о решении, согласно которому украинским спортсменам запретили стоять рядом с россиянами и их символикой на Олимпийских играх-2022.

Соответствующий комментарий МОК дал официальным уведомлением по запросу ТАСС.

"Национальные олимпийские комитеты (НОК) имеют право утверждать свои правила поведения спортсменов, не противоречащих Олимпийской хартии. Для олимпийских команд НОК является единственным и автономным органом власти. Там все знают об Олимпийской хартии, применяемой на Олимпийских играх", — говорится в заявлении..

Отметим, что в столицу Поднебесной защищать честь Украины отправятся 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года;

Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15-ти дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Добавим, что олимпийский чемпион Александр Абраменко после "золота" ОИ-2018 в Пхенчхане обнялся на пьедестале с россиянином Ильей Буровым. Также в скандал из — за совместного фото с россиянкой попала и легкоатлетка Ярослава Магучих.

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