В МОК оценили возможность дисквалификации Гераскевича из-за "шлема памяти" на Олимпиаде-2026

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался о возможной дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования "шлема памяти" на зимних Олимпийских играх-2026.

На двух тренировках на олимпийской трассе Гераскевич выступил в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Однако МОК запретил использование этого шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Там предложили спортсмену альтернативу – вместо "шлема памяти" носить черную повязку или ленту.

В ответ украинец подчеркнул, что продолжит одевать этот шлем, несмотря на запрет и риск быть дисквалифицированным.

"Мы надеемся, что сможем на человеческом уровне решить этот вопрос. У нас будут разговоры с ним, мы попытаемся объяснить нашу позицию. Все заинтересованы, чтобы он выступил на Олимпиаде. И для него – выразить то, что он стремится. Я не говорю, что у нас есть готовое решение, но я думаю, что лучше общаться с людьми для решения.

Не думаю, что сейчас следует говорить о гипотетических сценариях дисквалификации. Мы стараемся это урегулировать. Мы хотим, чтобы он выступил – действительно хотим, если это не прозвучало четко. Не думаю, что сейчас целесообразно спекулировать. Но, конечно, есть правила, которые сами же атлеты просят нас соблюдать. Это будет дело МОК, если дойдет до дисквалификации", – сказал Адамс.

Ранее сообщалось, что на запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Владиславу выступить на Олимпийских играх-2026 в "шлеме памяти", но все равно получил отказ.

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После четвертого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.