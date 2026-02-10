В МОК сообщили, разрешат ли Гераскевичу выступать в шлеме с фото погибших спортсменов

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение относительно запрета украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на зимней Олимпиаде-2026 в шлеме с фотографиями спортсменов, которые погибли в результате российского вторжения в Украину.

Как сообщает Суспільне Спорт, МОК пошел на частичный компромисс по отношению к Гераскевичу и вместо "шлема памяти" позволит ему носить черную повязку на Олимпиаде-2026.

"МОК полностью понимает желание спортсменов почтить память друзей, погибших в том конфликте. Он делал это во время тренировок, а также выражал свои чувства в социальных сетях, но мы сказали, что этот шлем противоречит… правилам", – заявил представитель МОК Марк Адамс на пресс-конференции.

"Мы считаем, что это хороший компромисс. На предыдущих Играх спортсменам отказывали даже в праве носить нарукавную повязку", – добавил Адамс.

В то же время Адамс подчеркнул, что поле соревнований должно оставаться максимально нейтральным.

"Существуют правила, которые понятны всем национальным олимпийским комитетам. Люди могут подавать запрос на исключение, но для этого должна быть веская причина. Если причина веская – ее рассмотрят. Люди могут выражать себя как угодно в других местах.

Что касается свободы слова – все спортсмены абсолютно свободны выражать свое мнение по любому вопросу в социальных сетях", – объяснил он.

Напомним, 9 февраля Гераскевич на тренировке Олимпиады-2026 выступил в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Позже Владислав сообщил, что МОК запретил использование его шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Он также заявил, что намерен обжаловать решение МОК и будет бороться за право соревноваться на Олимпиаде именно в этом шлеме.

На запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Владиславу выступить на Олимпийских играх-2026 в специальном "шлеме памяти".

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Для Владислава третья в карьере Олимпиада. Он также выступал на Играх 2018-го и 2022 годов. Лучшим результатом украинца является 12-е место на Олимпиаде-2018.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После третьего соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.