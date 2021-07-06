В Москву ни ногой: сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на Чемпионат мира - СМИ

В Москву ни ногой: сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на Чемпионат мира - СМИ

Наша команда пробилась на мундиаль, заняв второе место в европейском отборе.

Сборная Украины по пляжному футболу не поедет на Чемпионат мира, который в конце лета состоится в Москве.

Как сообщает Tribuna.com, УАФ и Аcсоциация пляжного футбола Украины запретили нашей команде участвовать в турнире.

Ранее украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к Чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на мундиале.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21-го по 29 августа.

На турнире должны выступить 16 команд, жеребьевка финальной стадии запланирована на 8 июля в швейцарском Цюрихе.

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