В Москву ни ногой: сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на Чемпионат мира - СМИ

Наша команда пробилась на мундиаль, заняв второе место в европейском отборе.
Сборная Украины по пляжному футболу не поедет на Чемпионат мира, который в конце лета состоится в Москве.
Как сообщает Tribuna.com, УАФ и Аcсоциация пляжного футбола Украины запретили нашей команде участвовать в турнире.
Ранее украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к Чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на мундиале.
- Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21-го по 29 августа.
- На турнире должны выступить 16 команд, жеребьевка финальной стадии запланирована на 8 июля в швейцарском Цюрихе.