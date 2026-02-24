В МПК отреагировали на бойкот Украиной церемонии открытия Паралимпиады из-за участия россиян

Эндрю Парсонс / © Associated Press

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс прокомментировал бойкот Украиной церемонии открытия зимней Паралимпиады-2026 из-за присутствия там российских и белорусских спортсменов под своими флагами.

Он подтвердил, что российские и белорусские спортсмены смогут соревноваться на Паралимпийских играх-2026 с национальной символикой.

"Мы очень демократическая организация. Этот вопрос выносили на различные слушания Генеральной ассамблеи в 2022, 2023 и 2025 годах, и всякий раз, когда Генеральная ассамблея принимала решение, мы придерживались его... Это решение не может быть отменено ни правлением, ни мной", — сказал Парсонс в интервью Reuters.

Также президент МПК заявил, что не видит возможности не допустить Россию и Беларусь на церемонию открытия.

В то же время он призвал украинских спортсменов также посетить церемонию, но и заверил, что в случае бойкота к Украине не будут применены никакие санкции.

"У нас нет законного способа не допустить Россию и Беларусь. Если они хотят присутствовать на церемонии открытия, приглашаем их. Другой вопрос: Украину, как любой другой Национальный паралимпийский комитет со спортсменами-участниками, приглашают быть там со своими флагами.

По разным причинам Национальные паралимпийские комитеты могут решить не участвовать в церемонии открытия. Мы настоятельно призываем их присутствовать на ней. По нашему мнению, церемония открытия не должна быть политизирована, но мы уважаем и понимаем разные взгляды. Если они не хотят участвовать, нам жаль, но мы уважаем это. Мы не применим никаких санкций из-за этого.

Мы ведем диалог с итальянским правительством и отдаем себе отчет в том, что некоторые чиновники Италии публично заявили о том, что им не нравится это решение (о допуске российских и белорусских спортсменов под своими флагами — прим.). Но его приняли около пяти месяцев назад. Идея решения заключалась в том, чтобы защитить права спортсменов, чтобы они могли иметь самые лучшие условия для соревнований... Могли получить лучший опыт и прислать миру месседж, который они хотят", — сказал Парсонс.

Напомним, зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сообщил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

Национальный паралимпийский комитет Украины объявил, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян и белорусов. Там также потребовали не использовать украинский флаг на церемонии открытия соревнований.

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать.

К бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 также присоединились Чехия, Польша, спортивный комиссар ЕС Гленн Микаллеф и ряд европейских чиновников из разных стран.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.