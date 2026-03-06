В МПК сообщили, допустят ли на Паралимпиаду россиян, раненых на войне против Украины

Паралимпийский флаг / © Associated Press

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что россиянам, раненым на войне против Украины, разрешат участвовать в Паралимпийских играх.

"Когда генеральная ассамблея приняла решение об отмене дисквалификации России и Беларуси, было принято решение относиться к ним, как к любому другому Национальному паралимпийскому комитету. Есть много стран, которые набирают спортсменов из вооруженных сил, поэтому, если Россия это сделает, она будет не единственной. Мы должны помнить, откуда мы пришли. Наше движение началось после Второй мировой войны, в том числе с раненых военнослужащих.

Паралимпийское движение предлагает возможности после войны. Мы против любой войны, любого конфликта, но предлагаем возможность для тех, кто получил ранения на войне, реинтегрироваться в общество через спорт. Нам не важно, что они делали в прошлом на поле боя. Конечно, военные преступления — это нечто другое, но то, что мы предлагаем с движением, это второй шанс", — сказал Парсонс для BBC.

Также глава МПК высказался о критике из-за допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран.

"Генеральная ассамблея отменила дисквалификацию в сентябре, поэтому мы должны уважать демократию нашего движения. Большинство проголосовало за это, поэтому мы должны выполнить их решение. Но я полностью понимаю разочарование, я понимаю разные мнения, особенно поступающие из Украины", — добавил он.

На вопрос, что он сказал бы украинским спортсменам, Парсонс ответил: "Мое послание к ним состоит в том, что лучший способ показать силу Украины — это на спортивном поле, выигрывая медали и обеспечивая то, чтобы их национальный гимн звучал как можно больше раз на итальянской земле".

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Из-за этого Украина решила бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 и призвала другие страны также отказаться от участия в этом мероприятии.

К бойкоту Украиной церемонии открытия Паралимпиады-2026 уже присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания и Франция.

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать и выступит рекордным составом. Нашу страну будут представлять 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.

Однако в МПК отказались отменить позорное решение, цинично заявив, что "нет законного способа не допустить Россию и Беларусь".

Кроме того, МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.