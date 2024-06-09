В напряженной пятисетовой дуэли: определился победитель Roland Garros-2024

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) стал победителем мужского одиночного турнира Roland Garros-2024. В финальном матче он обыграл немца Александра Зверева (№4 ATP).

Чрезвычайно напряженный пятисетовый поединок длился 4 часа 20 минут и завершился триумфом 21-летнего испанца со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Для Алькараса это первый выигранный титул Roland Garros и третья победа на турнирах Grand Slam. Ранее Карлос побеждал на US Open-2022 и Wimbledon-2023.

27-летний Зверев продолжает оставаться без титулов на мэйджорах. Немец во второй раз в карьере уступил в финале турнира Grand Slam. Он также проиграл в решающем матче US Open-2020.

Ранее сообщалось, что определилась победительница Roland Garros-2024. Ею стала польская теннисистка Ига Швентек, которая выиграла Открытый чемпионат Франции в четвертый раз за последние пять лет.

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