В настольном теннисе: Украина выборола 81-ю медаль Паралимпиады-2020

Виктор Дидух и Максим Николенко взяли "серебро", уступив в финале китайцам.

Дуэт Виктора Дидуха и Максима Николенко принес украинской сборной очередную награду Паралимпийских игр-2020 в Токио.

Украинцы стали обладателями "серебра", проиграв в финале китайской паре Чжао Шуай и Пэн Вэйнань со счетом 0:2

Отметим, что в полуфинале наши спортсмены победили французов Томаса Буве и Клемента Бертье со счетом 2:0.

Для обеих украинцев это уже не первые медали на этой Паралимпиаде. Дидух стал серебряным призером в одиночных соревнованиях, а Николенко взял "бронзу".

Смотрите также: Паралимпийские игры-2020: полное расписание всех соревнований в инфографике

Теперь в активе украинской сборной 81 награда Паралимпады в Токио: 20 золотых, 37 серебряных и 24 бронзовые. Украина находится в топ-5 медального зачета и идет четвертой по количеству наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что пловец Максим Крипак завоевал 20-е "золото" Украины на Паралимпиаде-2020. Для него четвёртый личное "золото" на Играх в Токио.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку