В НБА бы не затерялся: Ломаченко ошарашил своими баскетбольными способностями (видео)

В декабре Василий выйдет на ринг против Ричарда Комми.
Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает подготовку к поединку с ганцем Ричардом Комми.
33-летний спортсмен показал, что работает не только над боксерскими навыками, но и играет в баскетбол.
У себя в Instagram Василий опубликовал видео, на котором искусно забрасывает мяч в корзину с дальних дистанций. Лома попадал не только из трехочковой зоны, но даже с балкона дома.
Поклонники высоко оценим баскетбольные способности боксера, расхвалив его в комментариях: "Красавец", "Талантливый человек - талантлив во всем", "Сильно", "Джордан отдыхает".
Ломаченко вернется на ринг в ночь на 12 декабря поединком против Ричарда Комми по прозвищу "Терминатор". Бой состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
- В своем последнем поединке, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани.
- После победы Ломаченко над Накатани, отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может состояться уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш.
- На счету Ломаченко 15 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.
- Комми выиграл 30 поединков (27 - досрочно) и трижды проигрывал. В предпоследнем бою он нокаутом во втором раунде уступил именно Лопесу. После этого он победил доминиканца Джексона Маринеса нокаутом в шестом раунде.
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