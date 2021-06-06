"В ней заложен конфликт": в российской Госдуме призвали запретить форму сборной Украины на Евро-2020

Скандальное заявление политика из РФ.

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев призвал запретить новую форму сборной Украины, в которой она выступит на Чемпионате Европы-2020, из-за изображенной на ней карты страны с Крымом.

"Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться.

Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях.

В УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить ее. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям", - цитирует Свищева "Чемпионат".

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о правилах посещения стадионов на Евро-2020, которые нужно знать украинским болельщикам.

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