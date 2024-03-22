В Николаеве российская ракета убила мать известной украинской спортсменки

В четверг, 21 марта, в результате российского ракетного удара по Николаеву погибла Елена Сиванич – мама ведущей спортсменки сборной Украины по прыжкам на батуте Светланы Мальковой.

Трагическое известие сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

"По имеющейся информации, оккупанты совершили атаку ракетой типа "Кинжал" по центру Николаева, которая разорвалась между зданиями. В результате обстрела повреждено промышленное предприятие и пострадали шесть его работников. К сожалению, 55-летняя Елена Леонидовна погибла", — говорится в сообщении НОК Украины на странице Facebook.

Отметим, что Светлана Малькова – серебряная призерка Европейских игр-2019, бронзовая призерка чемпионата Европы-2018 в синхронных прыжках на батуте.

Сейчас спортсменка в составе национальной сборной Украины по прыжкам на батуте 22 марта должна была начать соревнования на Кубке мира в немецком Котбусе. Соревнования являются лицензионными к Олимпийским играм в Париже-2024.

Ранее сообщалось, что на войне против России погиб чемпион Украины и призер юношеского чемпионата Европы по гребле Дмитрий Губанов.

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