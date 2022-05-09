В Новой Каховке российские оккупанты похитили украинскую рефери: что известно

В Новой Каховке российские оккупанты похитили украинскую рефери: что известно

Российские захватчики продолжают совершать произвол на оккупированной территории Херсонской области. В понедельник, 9 мая, они похитили в Новой Каховке судью УАФ Ирину Петрову.

Похищение произошло около 16:00. 37-летнюю украинку у подъезда ее дома забрала группа людей в гражданской одежде с георгиевскими лентами.

Об этом сообщает Каховская городская территориальная громада на своей странице в Facebook.

По словам очевидцев, похитители были в нетрезвом состоянии и принудительно отвели девушку в отделение полиции, где она сейчас и находится.

Добавим, что Петрова обслуживает как международные женские соревнования, так и национальные мужские. Кроме того, она работает тренером по футболу.

Новая Каховка с первых дней полномасштабной войны временно захвачена российскими войсками. Несмотря на это, Ирина Петрова - активная участница проукраинских митингов, где она стояла с плакатом "Новая Каховка - это Украина".

Фото из соцсетей

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что на стадионе оккупированной Новой Каховки коллаборанты провели турнир в честь дня "победобесия".

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