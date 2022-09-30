В очередной раз послали за кораблем: УЕФА категорически отказал включить клубы из Крыма в чемпионат России

УЕФА вновь напомнил, что клубы аннексированного Крыма не имеют права соревноваться в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

"Убедительно просим вас ознакомиться с решением, принятым Исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года. Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревновании союзом (РФС), с 1 января 2015 года, и считать этот регион "особой зоной" для футбольных целей до дальнейшего уведомления", - говорится в ответе УЕФА на запрос одного из российских СМИ.

Добавим, 22 августа руководство Футбольной национальной лиги России (ФНЛ) создал рабочую группу по включению крымских команд в первенство. Впрочем, как видим, это никоим образом не помогло стране-агрессору.

Ранее рассказывалось о том, что крымские ВСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) выступали во Второй лиге российского футбола в 2014 году. Впрочем, УЕФА потребовал от РФС исключить их из своего состава, не признав полуостров территорией РФ.

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