В очередной раз послали за кораблем: УЕФА лишил Россию очков в таблице коэффициентов

Европейский футбольный союз (УЕФА) изменил решение о количестве очков, которые Россия получит в таблице коэффициентов в сезоне 2022/23. В обновленной таблице российская футбольная ассоциация не имеет набранных очков за нынешний еврокубковый сезон.

Это можно увидеть на официальном сайте УЕФА.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину УЕФА отстранил клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Позже "бан" был продлен, российским командам запретили участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

Однако, несмотря на отстранение, УЕФА насчитал стране-агрессору 4,333 балла в таблице коэффициентов для мужских команд и 1,750 – для женских (худший показатель российских клубов за последние 5 сезонов – прим.).

Теперь же в организации решили пересмотреть свое решение и лишить Россию очков в таблице коэффициентов за текущий сезон. Следовательно, РФ упала с 18-го на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РФ на отстранение клубов и сборных от международных соревнований.

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