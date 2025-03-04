В Одессе от российского обстрела пострадал дом бывшего футболиста "Динамо"

В Одессе от российского обстрела 3 марта пострадал дом бывшего форварда киевского "Динамо" и местного "Черноморца" Валерия Поркуяна.

Об этом сообщил Telegram-канал "Бомбардир".

После одного из прилетов в доме 80-летнего Поркуяна взрывная волна выбила все окна. Сам Валерий перенервничал, но остался жив и здоров.

Поркуян – лучший бомбардир сборной СССР на ЧМ-1966. Валерий выступал за "Звезду", "Динамо", "Черноморец" и "Днепр".

В составе "Динамо" он трижды стал чемпионом СССР (1966, 1967, 1968) и выиграл Кубок СССР (1966).

После завершения игровой карьеры Поркуян тренировал "Таврию", керченский "Авангард", "Черноморец" и команду "Благо" Одесской области.

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