В Одессе от российского обстрела пострадал дом бывшего футболиста "Динамо"

Взрывная волна выбила окна в доме 80-летнего Валерия Поркуяна.
В Одессе от российского обстрела 3 марта пострадал дом бывшего форварда киевского "Динамо" и местного "Черноморца" Валерия Поркуяна.
Об этом сообщил Telegram-канал "Бомбардир".
После одного из прилетов в доме 80-летнего Поркуяна взрывная волна выбила все окна. Сам Валерий перенервничал, но остался жив и здоров.
Поркуян – лучший бомбардир сборной СССР на ЧМ-1966. Валерий выступал за "Звезду", "Динамо", "Черноморец" и "Днепр".
В составе "Динамо" он трижды стал чемпионом СССР (1966, 1967, 1968) и выиграл Кубок СССР (1966).
После завершения игровой карьеры Поркуян тренировал "Таврию", керченский "Авангард", "Черноморец" и команду "Благо" Одесской области.
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