В одном из португальских клубов обнаружили 13 случаев нового штамма COVID-19.

Несколько десятков членов клуба отправили на самоизоляцию.

Национальный институт здравоохранения Португалии (INSA) подтвердил 13 случаев заражения "омикроном", новым штаммом коронавируса среди игроков клуба "Белененсеш", выступающего в высшем футбольном дивизионе страны.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Один из игроков лиссабонского клуба вернулся в Португалию после матча своей сборной из Южной Африки, где на прошлой неделе был зафиксирован новый штамм. Сейчас 44 человека из этого клуба находятся на самоизоляции, то есть практически все футболисты, кроме игроков молодежного состава, не игравших в субботу.

О заражении игроков лиссабонской команды стало известно во время состоявшегося в субботу матча с командой "Бенфики".

На матч у "Белененсеша" не набралось даже 11 футболистов для полного состава из-за положительных COVID-тестов — на поле вышли только 9 игроков. На второй минуте второго тайма арбитр остановил матч из- за того, что на футбольном поле осталось только шесть из них.

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