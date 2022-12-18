В Офисе президента отреагировали на запрет Зеленскому выступить с месседжем мира перед финалом ЧМ-2022

Офис президента Украины прокомментировал решение ФИФА, которая отклонила просьбу Владимира Зеленского выступить с призывом к миру перед финалом чемпионата мира-2022 в Катаре.

В ОП сообщили, что власти Катара поддержали инициативу Зеленского, однако ФИФА отказалась транслировать записанное видеообращение, поскольку считает его "слишком политическим".

"Катар поддержал инициативу президента Украины, но ФИФА ее заблокировала и не разрешит показывать видеообращение Зеленского перед финальным матчем.

Офис Президента будет распространять видео независимо от того, выпустит ли ФИФА его в свой эфир. Решение заблокировать его покажет, что ФИФА потеряла свое ценное понимание футбола как игры, которая объединяет людей, а не поддерживает существующие разногласия", – приводит заявление Офиса президента CNN.

Также отмечается, что CNN уже получил видео речи Зеленского и опубликовал отрывок из текста.

"Этот чемпионат мира еще раз доказал, что разные страны и национальности могут определять, кто сильнее, в честной игре, а не путем игры с огнем: на зеленом футбольном поле, а не на красном поле боя", – заявил президент в видео.

В Офисе президента дали ФИФА время, чтобы изменить свое решение. Если же речь Зеленского не будет показана в эфире, это видеообращение обнародуют отдельно.

"ФИФА не должна бояться, что слова о мире будут услышаны на мировом футбольном празднике, представляющем мир", — заявили в ОП.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сойдутся сборные Аргентины и Франции. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина – Франция доступна на нашем сайте.

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