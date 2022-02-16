В организме 15-летней русской фигуристки обнаружили еще два препарата для повышения выносливости — NYT

В организме 15-летней русской фигуристки обнаружили еще два препарата для повышения выносливости — NYT

Впрочем, они не подвергаются запрету WADA.

Появились новые подробности по допинговому делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, которая выступает на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, по информации The New York Times, в организме юной спортсменки, кроме ранее обнаруженного триметазидина, обнаружили еще L-карнитин и гипоксен.

Эти препараты используются для повышения выносливости и улучшения работы сердца. Впрочем, они не входят в список запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

"Обнаружение сразу нескольких веществ у элитного спортсмена, тем более такого молодого, как Валиева, было крайне странно. Смесь трех компонентов – двух разрешенных и одного запрещенного, судя по всему, направлена на повышение выносливости, снижение утомляемости и более эффективное потребление кислорода", — сказал исполнительный директор Антидопингового агентства США (USADA) Тревис Тайгарт.

Также стало известно, что при рассмотрении представители Олимпийского Комитета России и некоторые чиновники Международного олимпийского комитета предполагали ошибочное выявление триметазидина в анализах. Однако смесь сразу трех необычных компонентов опровергает это утверждение.

Добавим, что ранее Международное агентство тестирования (ITA ) официально подтвердило положительную допинг-пробу 15-летней российской фигуристки Валиевой. Отмечается, что она взята 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. 8 февраля аккредитованная лаборатория WADA в Швеции обнаружила в пробе Валиевой триметазидин, являющийся аналогом всем известного мельдония.

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