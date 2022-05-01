В освобожденной от оккупантов Бородянке впервые провели футбольный матч (фото)

В субботу, 30 апреля, впервые после освобождения от российской оккупации в Бородянке состоялось футбольное мероприятие.
На базе ДЮСШ "Бородянка" сыграли товарищеский матч между командами добровольческого батальона "Байден" и ветеранами "Динамо".
Об этом сообщили на странице ДЮФК "Титан" Киев в Facebook.
Встреча завершилась счётом 5:5.
Голами за ветеранов киевского клуба отметились Олег Саленко, Александр Алиев, Олег Богданов, Роман Пахолюк и Виктор Мороз.
Ранее игроки футбольного клуба Второй лиги Украины "Чернигов" провели первую с начала войны тренировку на домашнем стадионе.
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