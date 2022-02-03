В отборе на ЧМ-2022 забили один из самых курьезных мячей в истории футбола: видео эпического гола

Даже не сразу ясно, как он вообще оказался в воротах.
Достаточно необычный гол был забит в матче 11 тура 3-го раунда отбора к Чемпионату мира-2022 в зоне КОНКАКАФ между Сальвадором и Канадой.
Так, на 66-й минуте поединка один из лидеров канадцев Джонатан Дэвид совершил прострел с правого фланга на партнера по команде Атибу Хатчинсона, который и переправил игровой снаряд точно по назначению. Впрочем, как видно с повтора, отличился 38-летний ветеран не с первого раза и не без помощи соперника.
После удара Атибы мяч угодил в штангу, после чего улетел в защитника Сальвадора и только после этого находящимся уже в горизонтальном положении рикошетом от Хатчинсона залетел в ворота.
Больше всего в этом эпизоде жалко вратаря, который мог спасти свою команду, но потерял мяч и был застигнут неожиданно после странного отскока.
Комментатор на эмоциях окрестил этот гол "самым странным, который вы когда-нибудь видели". Точку во встрече поставил Дэвид на третьей компенсированной к основного времени минуте, перекинув кипера.
Вашему вниманию видео с этим удивительным голом.
Highlights: #CANMNT 2:0 SLV #ForCanada #WCQ pic.twitter.com/f1giucEImm— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) February 3, 2022
- В конце концов Канада одержала уверенную победу со счетом 2:0 и, как следствие, набрала 25 пунктов, сохранив лидерство в турнирной таблице отбора на ЧМ в Северной Америке. Уже в следующем туру команда может оформить досрочный выход на Мундиаль.