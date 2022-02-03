В отборе на ЧМ-2022 забили один из самых курьезных мячей в истории футбола: видео эпического гола

В отборе на ЧМ-2022 забили один из самых курьезных мячей в истории футбола: видео эпического гола

Даже не сразу ясно, как он вообще оказался в воротах.

Достаточно необычный гол был забит в матче 11 тура 3-го раунда отбора к Чемпионату мира-2022 в зоне КОНКАКАФ между Сальвадором и Канадой.

Так, на 66-й минуте поединка один из лидеров канадцев Джонатан Дэвид совершил прострел с правого фланга на партнера по команде Атибу Хатчинсона, который и переправил игровой снаряд точно по назначению. Впрочем, как видно с повтора, отличился 38-летний ветеран не с первого раза и не без помощи соперника.

После удара Атибы мяч угодил в штангу, после чего улетел в защитника Сальвадора и только после этого находящимся уже в горизонтальном положении рикошетом от Хатчинсона залетел в ворота.

Больше всего в этом эпизоде жалко вратаря, который мог спасти свою команду, но потерял мяч и был застигнут неожиданно после странного отскока.

Комментатор на эмоциях окрестил этот гол "самым странным, который вы когда-нибудь видели". Точку во встрече поставил Дэвид на третьей компенсированной к основного времени минуте, перекинув кипера.

Вашему вниманию видео с этим удивительным голом.