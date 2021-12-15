"В ответ он разразился смехом": звезда голливудского кино пыталась переманить Мбаппе в АПЛ

Французский форвард мог сменить ПСЖ на "Тоттенхэм".
Голливудский актер Том Голланд, исполнитель роли Человека-паука, пытался переманить футболиста ПСЖ Килиана Мбаппе в "Тоттенхэм".
Об этом актер рассказал в интервью LADbible.
Голланд в рамках промо-тура фильма "Человек-паук: Нет пути домой" посетил церемонию вручения "Золотого мяча".
"Мы встретили Мбаппе. Он был очень дружелюбный. Я сказал ему: "Приятно познакомиться. Тебе нужно перейти к Тоттенгему". В ответ он разразился смехом", – поделился Холланд.
- Обладателем "Золотого мяча" в этом году стал форвард ПСЖ Лионель Месси.
- Мбаппе оказался на девятой позиции по результатам председательства.
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