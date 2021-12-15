"В ответ он разразился смехом": звезда голливудского кино пыталась переманить Мбаппе в АПЛ

"В ответ он разразился смехом": звезда голливудского кино пыталась переманить Мбаппе в АПЛ

Французский форвард мог сменить ПСЖ на "Тоттенхэм".

Голливудский актер Том Голланд, исполнитель роли Человека-паука, пытался переманить футболиста ПСЖ Килиана Мбаппе в "Тоттенхэм".

Об этом актер рассказал в интервью LADbible.

Голланд в рамках промо-тура фильма "Человек-паук: Нет пути домой" посетил церемонию вручения "Золотого мяча".

"Мы встретили Мбаппе. Он был очень дружелюбный. Я сказал ему: "Приятно познакомиться. Тебе нужно перейти к Тоттенгему". В ответ он разразился смехом", – поделился Холланд.

Обладателем "Золотого мяча" в этом году стал форвард ПСЖ Лионель Месси.

Мбаппе оказался на девятой позиции по результатам председательства.

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