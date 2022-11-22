В ожидании боя за "абсолюта": Усик начал подготовку к следующему поединку (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик вернулся к тренировочному процессу.

Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Он опубликовал видео от одного из членов команды боксера, показавшего работу украинца в тренажерном зале.

Oleksandr Usyk back training today with his eyes on potential undisputed heavyweight world title fight vs Tyson Fury in early 2023…



[️TKO3777] pic.twitter.com/Oyit9Na7po — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 21, 2022

Напомним, что Усик заявил, что не хочет сразиться ни с кем другим, кроме Фьюри, а также прокомментировал предстоящий поединок "Цыганского короля" с Дереком Чисорой, который состоится 3 декабря 2022 года. Он также озвучил наиболее вероятную дату и место своего объединительного боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Помешать поединку может стать победитель боя между Руисом и Уайлдером, который станет следующим обязательным претендентом на титул WBC в хевивейте, которым владеет Тайсон Фьюри.

Кроме того, IBF обязала Усика провести обязательную защиту титула против хорвата Филиппа Хрговича.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. Последний свой бой он провел в ночь на 24 апреля 2022 года, когда нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и защитил титул WBC.

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