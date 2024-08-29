В Париже прошла церемония открытия Паралимпийских игр-2024: сборную Украины встретили овациями

Соревнования будут продолжаться с 28 августа по 8 сентября.

В среду, 28 августа, в Париже (Франция) состоялась церемония открытия летних Паралимпийских игр-2024.

Участие в ней также приняла сборная Украины. Сине-желтый флаг на торжественном мероприятии несли фехтовальщица Елена Федота-Исаева и гребец Роман Полянский.

Во время выхода украинских паралимпийцев зрители, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и всю VIP-ложу, стоя аплодировали.

Паралимпийская сборная Украины / Фото: Associated Press

Паралимпийская сборная Украины / Фото: Associated Press

Паралимпийская сборная Украины / Фото: Associated Press

Паралимпийская сборная Украины / Фото: Associated Press

Сборная Украины приняла участие в открытии Паралимпийских игр в Париже! Украинские паралимпийцы еще раз доказывают... Опубликовано Министерство молодежи и спорта Украины Среда, 28 августа 2024 г.

Паралимпиада-2024 состоится в Париже с 28 августа по 8 сентября. Украину представят 140 атлетов, которые будут соревноваться в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

На предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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