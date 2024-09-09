В Париже состоялась торжественная церемония закрытия Паралимпиады-2024: яркие фото

Вечером воскресенья, 8 сентября, в Париже состоялась торжественная церемония закрытия летних Паралимпийских игр-2024.

Участие в ней приняла в том числе и сборная Украины. Знаменосцами нашей страны были Александр Комаров и Елена Федота-Исаева, которая также несла сине-желтый флаг на церемонии открытия Игр в столице Франции.

За 11 соревновательных дней Паралимпиады-2024 украинские паралимпийцы завоевали 82 медали: 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые.

Наша команда заняла седьмое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

Вашему вниманию яркие фото с церемонии закрытия Паралимпиады-2024.

Церемония закрытия Паралимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Церемония закрытия Паралимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Церемония закрытия Паралимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Церемония закрытия Паралимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Церемония закрытия Паралимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Церемония закрытия Паралимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Церемония закрытия Паралимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Церемония закрытия Паралимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Церемония закрытия Паралимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Напомним, Украина на Паралимпиаде-2024 была представлена 140 атлетами, которые соревновались в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

На предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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