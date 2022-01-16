В Пекине на фоне подготовки к зимней Олимпиаде зафиксировали первый случай COVID-штамма "Омикрон"

Жилищный комплекс и рабочее место пациента уже опечатали, специалисты исследуют на коронавирус 2 430 образцов.
В Пекине в районе Хайдянь зафиксировали первый случай локального заражения новым штаммом COVID-19 "Омикрон". Это произошло всего за несколько недель до зимних Олимийских игр-2022.
Об этом в субботу, 15 января, сообщает The Guardian.
По словам заместителя главы Пекинского муниципального центра профилактики и контроля заболеваний Пана Синхуо, лабораторные испытания выявили "мутации, специфические для варианта "Омикрон"".
Отмечается, что жилищный комплекс и рабочее место пациента уже опечатали. Кроме того, специалисты исследуют на коронавирусную инфекцию 2 430 образцов, отобранных у людей, связанных с соответствующими локациями.
В общей сложности COVID-штамм "Омикрон" обнаружен по меньшей мере в четырех провинциях и муниципалитетах КНР, в частности в Шанхае, Хэнане, Гуандуне и Ляонине. В то же время, количество подтвержденных случаев нового варианта коронавируса не разглашается.
В преддверии зимних Олимпийских игр, которые должны начаться 4 февраля, в городах по всей стране ужесточаются ограничения: граждан призывают без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов, в которых они проживают, а десятки международных и внутренних рейсов отменяют.
Напомним, что в Китае жителям трех городов запретили выходить из дома на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции. На этой неделе локдаун был объявлен для 5,5 миллиона жителей города Аньян (провинция Хэнань).
Уже три недели жесткие ограничения на передвижение действуют для 13-миллионного населения города Сиань в провинции Шэньси, а в провинции Хэнань более миллиона жителей города Юйчжоу находятся на карантине после выявления трех случаев бессимптомного заболевания COVID-19.
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