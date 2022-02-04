В Пекине официально открылись зимние Олимпийские игры-2022

Самые масштабные спортивные соревнования планеты будут продолжаться с 4-го по 20 февраля.

В пятницу, 4 февраля, в Пекине официально стартовали XXIV зимние Олимпийские игры.

Торжественная церемония открытия Олимпиады-2022 состоялась на Национальном стадионе Пекина, также известном как "Птичье гнездо". Отметим, что сами соревнования стартовали еще за несколько дней до церемонии открытия.

После парада атлетов, где флаг своей страны пронесла 91 делегация, президент Китая Си Цзиньпин объявил, что Игры в Пекине официально открыты.

The moment has finally arrived.



Athletes from all over the world have trained for years, overcome countless obstacles and worked together to reach this moment.



The XXIV Olympic Winter Games have been officially declared open! #OpeningCeremony | #Beijing2022 pic.twitter.com/i9BwGwcqia — Olympics (@Olympics) February 4, 2022

Отметим, в столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах. Ранее мы рассказывали, как шагала по стадиону сборная Украины на церемонии открытия.

Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине (13 фото)

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4-го по 20 февраля 2022 года;

Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Добавим, что ТСН Проспорт проводил текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия ОИ-2022.

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