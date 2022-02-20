Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Пекине официально закрылись зимние Олимпийские игры-2022

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Пекине официально закрылись зимние Олимпийские игры-2022

Associated Press

Самые масштабные спортивные соревнования планеты продолжались с 4 по 20 февраля.

В воскресенье, 20 февраля, состоялась официальная церемония закрытия Олимпийских игр-2022.

Мероприятие провели на Национальном стадионе Пекина, также известном как "Птичье гнездо". Он был главной ареной как летних Игр-2008, так и зимней Олимпиады-2022.

Во время этого события состоялась передача "права хозяина" из Пекина в Милан и Кортину-д'Ампеццо, где пройдут следующие Зимние Олимпийские игры-2026.

  • Зимние Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены соревновались в семи видах спорта (15 дисциплин). Всего разыграли 109 комплектов медалей.
  • В столице Поднебесной честь Украины защищали 45 спортсменов в 12 дисциплинах, однако завоевать медаль удалось только одному из них. Фристайлист Александр Абраменко выиграл "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.
  • В итоге Украина с одной серебряной наградой заняла 25 место в итоговом медальном зачете Олимпиады-2022.

Читайте также:

Украина завершила выступления на Олимпийских играх-2022 в Пекине: результаты последнего соревнования

На Олимпиаде-2022 установили рекорд по количеству стран-призеров соревнований

Стали известны самые титулованные спортсмены Олимпиады-2022: кто завоевал больше всего медалей

Следующая публикация