В Пекине официально закрылись зимние Олимпийские игры-2022

Самые масштабные спортивные соревнования планеты продолжались с 4 по 20 февраля.

В воскресенье, 20 февраля , состоялась официальная церемония закрытия Олимпийских игр-2022.

Мероприятие провели на Национальном стадионе Пекина, также известном как "Птичье гнездо". Он был главной ареной как летних Игр-2008, так и зимней Олимпиады-2022.

Во время этого события состоялась передача "права хозяина" из Пекина в Милан и Кортину-д'Ампеццо, где пройдут следующие Зимние Олимпийские игры-2026.

ЦЕРЕМОНІЯ ЗАКРИТТЯ ЗИМОВОЇ ОЛІМПІАДИ-2022 У ПЕКІНІ (9 фото)

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены соревновались в семи видах спорта (15 дисциплин). Всего разыграли 109 комплектов медалей.

В столице Поднебесной честь Украины защищали 45 спортсменов в 12 дисциплинах, однако завоевать медаль удалось только одному из них. Фристайлист Александр Абраменко выиграл "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.

в личном турнире по лыжной акробатике. В итоге Украина с одной серебряной наградой заняла 25 место в итоговом медальном зачете Олимпиады-2022.

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