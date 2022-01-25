В Пекине зафиксирован первый случай COVID-19 у члена олимпийской делегации

В Пекине зафиксирован первый случай COVID-19 у члена олимпийской делегации

Инфицированный был обнаружен в аэропорту столицы Китая.

Среди членов делегаций на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине зафиксирован первый положительный случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается наофициальном сайте оргкомитета Олимпиады.

Отмечается, что оргкомитет не объявил, кто именно заболел коронавирусом, впрочем, как и не указал национальность. Сейчас известно лишь то, что первый случай инфицирования был подтвержден положительным тестом ПЦР, проведенным в воскресенье, 23 января, в аэропорту Пекина.

Кроме того, положительные тесты на коронавирус обнаружили еще у 14 человек, прибывших на игры в Китай в понедельник, 24 января.

Ранее зафиксировали еще три случая заражения коронавирусом среди причастных к Олимпиаде лиц.

Олимпийские игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале .

. Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

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