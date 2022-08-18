"В первом поединке не было агрессии": британский "Похититель трупов" сделал прогноз на реванш Усик — Джошуа

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт рассказал, на кого ставит во втором поединке между украинцем Александром Усиком и соотечественником — Энтони Джошуа.

Так, Уайт придерживается, мнения, что Джошуа должен быть более агрессивным по сравнению с первой дуэлью против украинца. Именно Энтони "Похититель трупов" (прозвище Уайта, прим.) считает фаворитом в реванше.

Слова Уайта цитирует Sky Sports.

"Я придерживаюсь того же мышления. Думаю, это правильное настроение. Быть агрессивным – единственный способ выиграть этот бой. Энтони сам должен принять решение быть грязным и неприятным.

Когда мы сражались с Джошуа, а мы провели два боя, то между нами было много агрессии. Вот в чем разница между нашим противостоянием и его боем с Усиком. В этом поединке не было агрессии. Джошуа пытался перебоксировать человека, занимающегося боксом 25-30 лет.

Я верю, что если Джошуа снова применит агрессию, которая была против него, то он выступит гораздо лучше. Возможно, тогда он побьет и нокаутирует Усика.

Мы с Энтони во многом схожи. Мы идем вперед и выбрасываем много ударов. Мы агрессивны и оказываем давление на наших оппонентов. Я думаю, что команда Джошуа постарается вернуть его к этому. Я ставил на Эй Джея в первом бою и сделаю это снова", — сказал Уайт.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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