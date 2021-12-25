В пижамах и кругу семьи: как известные футболисты празднуют Рождество (фото)

В пижамах и кругу семьи: как известные футболисты празднуют Рождество (фото)

Звезды футбола в домашней атмосфере отметили католическое Рождество.

В пятницу, 25 декабря, католики отмечают Рождество.

Этот праздник давно стал самым важным среди западных спортсменов. В соцсетях футболисты активно делятся снимками в кругу семьи и домашней атмосфере.

Нападающий "Манчестер Юнайтед", пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, готовящийся стать отцом еще одних близнецов, пригласил к себе в гости в Манчестер всю свою родню.

"От всего сердца желаю всем счастливого Рождества!" – написал Роналду под семейным фото.

Встретил этот праздник в кругу семьи и его главный конкурент в борьбе за количество "Золотых мячей" — форвард ПСЖ Лионель Месси.

"Счастливого Рождества", – написала жена футболиста.

Отметил этот праздник в кругу семьи и партнер Месси по команде Неймар.

"Откровенно поздравляем всех вас с Рождеством. Наслаждайтесь и хорошо проводите время со своими близкими", — написал хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария под общим с женой и детьми фото.

Звезда "Баварии" Роберт Левандовски тоже праздновал с семьей.

"Счастливых праздников! Пусть этот сезон будет полон безусловной любви и смеха для вас и вашей семьи. С Рождеством Христовым!", — написал Левандовски.

"Всем очень счастливого Рождества!", — поздравил поклонников форвард "Атлетико" Луис Суарес.

Партнер Александра Зинченко по команде Кевин Де Брюйне тоже поздравляет всех с праздником.

"С Рождеством от нас", — пишет звезда "Манчестер Сити".

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