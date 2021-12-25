В пижамах и кругу семьи: как известные футболисты празднуют Рождество (фото)

Звезды футбола в домашней атмосфере отметили католическое Рождество.
В пятницу, 25 декабря, католики отмечают Рождество.
Этот праздник давно стал самым важным среди западных спортсменов. В соцсетях футболисты активно делятся снимками в кругу семьи и домашней атмосфере.
Нападающий "Манчестер Юнайтед", пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, готовящийся стать отцом еще одних близнецов, пригласил к себе в гости в Манчестер всю свою родню.
"От всего сердца желаю всем счастливого Рождества!" – написал Роналду под семейным фото.
Встретил этот праздник в кругу семьи и его главный конкурент в борьбе за количество "Золотых мячей" — форвард ПСЖ Лионель Месси.
"Счастливого Рождества", – написала жена футболиста.
Отметил этот праздник в кругу семьи и партнер Месси по команде Неймар.
"Откровенно поздравляем всех вас с Рождеством. Наслаждайтесь и хорошо проводите время со своими близкими", — написал хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария под общим с женой и детьми фото.
Звезда "Баварии" Роберт Левандовски тоже праздновал с семьей.
"Счастливых праздников! Пусть этот сезон будет полон безусловной любви и смеха для вас и вашей семьи. С Рождеством Христовым!", — написал Левандовски.
"Всем очень счастливого Рождества!", — поздравил поклонников форвард "Атлетико" Луис Суарес.
Партнер Александра Зинченко по команде Кевин Де Брюйне тоже поздравляет всех с праздником.
"С Рождеством от нас", — пишет звезда "Манчестер Сити".
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