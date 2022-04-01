В поддержку Украины: "Динамо" проведет ряд товарищеских матчей против европейских клубов

В поддержку Украины: "Динамо" проведет ряд товарищеских матчей против европейских клубов

Столичный клуб поможет собрать деньги для пострадавших от войны украинцев.

Киевское "Динамо" объявило о проведении в ближайшее время серии благотворительных матчей против европейских клубов на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Все эти поединки с участием чемпиона Украины будут проведены под лозунгами "Матч за Мир! Остановим Войну!", сообщает официальный сайт столичного клуба.

В течение апреля-июня "бело-синие" планируют провести спарринги со следующими командами: "Боруссия" Дортмунд, ПСЖ, "Стяуа", "Легия" Варшава, "Барселона", "Милан", "Бенфика", "Аякс", "Спортинг" и "Базель".

Цель проведения этих матчей - информирование международного сообщества о войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором.

Все товарищеские матчи "Динамо" будут показаны в эфире украинских и европейских телеканалов. В проект будут также привлечены звезды украинского искусства, которые поддержат благотворительную миссию киевского клуба.

Ранее сообщалось, что "Динамо" поддержало защитников Украины мощным видеороликом.

Читайте также:

"Одно из средств пропаганды": Луческу изменил свое мнение по отстранению спортсменов страны-агрессора

Железный капитан: скончался легендарный защитник киевского "Динамо"

"Мы - свободный народ, а россияне - загнанные люди": вратарь "Динамо" высмеял спортсменов страны-агрессора