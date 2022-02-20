В поддержку Украины: фанаты "Ливерпуля" развернули сине-желтый флаг во время матча АПЛ

В поддержку Украины: фанаты "Ливерпуля" развернули сине-желтый флаг во время матча АПЛ

Британские болельщики не остались в стороне от угрозы вторжения России на территорию нашей страны.

Фанаты английского "Ливерпуля" красивым жестом выразили поддержку Украине на фоне возможного полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию нашего государства.

Во время матча 26-го тура английской Премьер-лиги против "Норвича" поклонники мерсисайдского клуба развернули на одной из трибун стадиона "Энфилд" сине-желтый флаг.

Соответствующим фото поделилась у себя в Facebook ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалко.

Журналистка отметила, что этот снимок направил ей Имран Гурбин, который вместе с дочерью гостил у нее в Киеве во время финала Лиги чемпионов в 2018 году.

фото — facebook.com/marichka.padalko

"Ливерпуль" победил "Норвич" со счетом 3:1. Команда Юргена Клоппа сократила отставание от лидирующего в турнирной таблице "Манчестер Сити" до 6 пунктов. Также "красные" имеют одну игру в запасе.

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