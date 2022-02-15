В погоне за результатом: украинский фристайлист Абраменко снес толпу людей после прыжка на ОИ-2022

В погоне за результатом: украинский фристайлист Абраменко снес толпу людей после прыжка на ОИ-2022

К счастью, для всех обошлось без серьезных повреждений.

Украинский олимпийский чемпион зимних Игр-2018 в Пхенчхане Александр Абраменко начал выступления на ОИ-2022 в Пекине.

Так, 33-летний фристайлист сумел пробиться в финал соревнований, заняв в квалификации пятую строчку. Результат Абраменко – 102.36 метров.

Впрочем, перед непосредственными соревнованиями для украинца все было не так уж хорошо. Дело в том, что Александр на утренней тренировке совершил неудачный прыжок и попал в группу людей. К счастью, обошлось без серьезных повреждений как для спортсмена, так и для зрителей.

По всей вероятности, на полеты в лыжной акробатике серьезно повлиял ветер. Ведь соревнование было перенесено на день из-за неблагоприятной погоды.

Добавим, в финальные прыжки с фристайла пробился другой украинец — Александр Окипнюк. Он показал первый результат во второй попытке среди тех, кто не сумел пробиться в финал по итогам первого прыжка.

В финале, который начнется 16 февраля в 13:00 по Киеву, примут участие 12 фристайлистов.

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