Известный в прошлом футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Геннадий Зубов уехал работать в РФ, которая уже более полугода ведет полномасштабную войну против украинского народа.

44-летний Зубов вошел в тренерский штаб клуба "Звезда" (Санкт-Петербург), который выступает в третьем дивизионе чемпионата России.

Об этом рассказал наставник команды из страны-агрессора Дмитрий Комбаров в интервью российским СМП (средства массовой пропаганды - прим.).

По его словам, к тренерскому штабу "Звезды" также присоединился еще один украинец - Анатолий Скирчук. В российском клубе Зубов будет исполнять обязанности тренера нападающих, а Скирчук станет одним из ассистентов главного тренера.

Добавим, что Зубов родился в Алчевске. За свою карьеру он играл за "Сталь" Алчевск, "Шахтер", "Зарю", "Мариуполь". В составе "горняков" Геннадий провел более 300 матчей, становился чемпионом Украины, четырехкратным обладателем Кубка Украины.

Также на его счету 29 поединков и три гола в составе сборной Украины. После окончания карьеры футболиста Зубов работал в детско-юношеской академии "горняков". В 2019-2021 годах он был одним из тренеров молодежного состава "Шахтера".

К сожалению, Зубов стал не первым экс-футболистом "Шахтера", погнавшимся за "кровавым" российским рублем. Ранее бывший игрок "оранжево-черных" Виталий Виценец вошел в тренерский штаб тульского "Арсенала".

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