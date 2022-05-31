В полном составе: сборная Украины провела тренировку накануне стыкового матча отбора на ЧМ-2022 (фото)

В полном составе: сборная Украины провела тренировку накануне стыкового матча отбора на ЧМ-2022 (фото)

Национальная команда Украины провела в Глазго тренировку, где 1 июня сыграет полуфинальный поединок квалификации на Чемпионат мира-2022 против Шотландии.

Сборная Украины во вторник, 31 мая, провела тренировку на стадионе Хэмпден Парк.

После разминки, эстафет и квадрата футболисты отработали игровые серии, во время которых тренерский штаб имел возможность сделать заключительные прикидки по поводу завтрашней модели игры.

Работали все 26 игроков, прибывших в Шотландию. Денис Попов, как и прогнозировали накануне врачи национальной команды, присоединился к общей группе, работая на равных с остальными партнерами.

Последним футболистом, присоединившимся к национальной команде, стал Андрей Лунин, 28 мая выигравший с мадридским "Реалом" Лигу чемпионов.

Завтра станет известен заключительный список "сине-желтых" из 23 игроков, которые будут включены в заявку мачт с Шотландией.

Список игроков сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов (Шахтер), Дмитрий Потрошитель (Ворскла), Андрей Лунин (Реал).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Гем), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош).

Нападающие: Артем Довбык (Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика), Данило Сикан (Ганза).

Матч Шотландия – Украина состоится в среду, 1 июня, на стадионе "Гэмпден Парк" в Глазго. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

Победитель одноматчевого противостояния выйдет в финал плейоф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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