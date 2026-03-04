- Дата публикации
В Польше во время выхода россиян прервут трансляцию церемонии открытия Паралимпиады-2026
Польский вещатель покажет в эфире заставку с надписью: "Солидарны с Украиной".
Польская телекомпания Telewizja Polska (TVP) объявила, что прервет трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 во время выхода российских и белорусских спортсменов.
Как сообщает sport.tvp.pl, вместо показа атлетов из стран-агрессоров в эфире телеканала появится заставка с надписью: "Солидарны с Украиной. TVP Sport против участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях".
О бойкоте трансляций соревнований с участием российских и белорусских спортсменов пока не сообщается.
Однако отмечается, если представитель или представительница Польши завоюет серебряную или бронзовую медаль, а победу одержит спортсмен из России или Беларуси, в эфире покажут момент вручения наград. В то же время трансляцию завершат до исполнения гимнов и поднятия национальных флагов.
Утверждается, что это решение также поддержал Польский паралимпийский комитет.
"Мы с удивлением восприняли решение Международного паралимпийского комитета, который разрешил россиянам и белорусам представлять свои страны во время ближайших зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Мы расцениваем этот выбор как тревожное проявление размывания ответственности России и Беларуси за преступления, совершенные на территории Украины, и на это нет и никогда не будет нашего согласия.
Мы стремимся показывать спортивные соревнования людей с инвалидностью, а соревнования паралимпийцев являются для нас важным элементом социальной миссии, однако спорт не может оправдывать насилие, убийства и нарушения прав человека", — говорится в заявлении .
Отметим, что Польша одной из первых присоединилась к бойкоту Украиной церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами.
Также это сделали Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва и Германия.
В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать и выступит рекордным составом. Нашу страну будут представлять 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Напомним, МПК допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.