В Польше во время выхода россиян прервут трансляцию церемонии открытия Паралимпиады-2026

Паралимпиада-2026 / © Associated Press

Реклама

Польская телекомпания Telewizja Polska (TVP) объявила, что прервет трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 во время выхода российских и белорусских спортсменов.

Как сообщает sport.tvp.pl, вместо показа атлетов из стран-агрессоров в эфире телеканала появится заставка с надписью: "Солидарны с Украиной. TVP Sport против участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях".

О бойкоте трансляций соревнований с участием российских и белорусских спортсменов пока не сообщается.

Реклама

Однако отмечается, если представитель или представительница Польши завоюет серебряную или бронзовую медаль, а победу одержит спортсмен из России или Беларуси, в эфире покажут момент вручения наград. В то же время трансляцию завершат до исполнения гимнов и поднятия национальных флагов.

Утверждается, что это решение также поддержал Польский паралимпийский комитет.

"Мы с удивлением восприняли решение Международного паралимпийского комитета, который разрешил россиянам и белорусам представлять свои страны во время ближайших зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Мы расцениваем этот выбор как тревожное проявление размывания ответственности России и Беларуси за преступления, совершенные на территории Украины, и на это нет и никогда не будет нашего согласия.

Мы стремимся показывать спортивные соревнования людей с инвалидностью, а соревнования паралимпийцев являются для нас важным элементом социальной миссии, однако спорт не может оправдывать насилие, убийства и нарушения прав человека", — говорится в заявлении .

Реклама

Отметим, что Польша одной из первых присоединилась к бойкоту Украиной церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами.

Также это сделали Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва и Германия.

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать и выступит рекордным составом. Нашу страну будут представлять 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Реклама

Напомним, МПК допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.