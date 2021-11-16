В Португалии арбитр спас жизнь футболисту, потерявшему сознание во время матча (видео)

Рефери оперативно отреагировал на инцидент и предоставил пострадавшему неотложную помощь.

По-настоящему геройским поступком отличился главный арбитр поединка между любительскими португальскими командами "Педрас Рубас" и "Оливейро ду Дору" Самуэль Кунья.

Как сообщает Jornal de Noticias, во время встречи 18-летний игрок "Педрас Рубаса" Жозе Габриэль пошел в жесткое столкновение и свалился на газон. Футболист моментально потерял сознание, а его одноклубники и соперники не были готовы к такому повороту. К счастью, рефери быстро сориентировался в ситуации - подбежал к Габриелю и оказал экстренную медицинскую помощь.

Árbitro socorre jogador inanimado pic.twitter.com/2Ly5SGrWDI — Gol de Letra (@GoldeLetra7) Август 15, 2021

Как оказалось, именно своевременная решительность и неравнодушие судьи спасла парню жизнь. Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает

После матча рефери признался, что действовал инстинктивно, поскольку раньше не проходил никаких курсов оказания первой медицинской помощи. За спасение жизни футболиста Самуэля наградили специальной "белой карточкой".

Фото — Jornal de Noticias

Читайте также:

Знаменитый тренер травмировался, но будет руководить сборной в решающем матче отбора ЧМ-2022: что он придумал

Экс-первая ракетка мира исчезла после обвинений вице-премьера Китая в сексуальном насилии: что известно

Гендерный скандал на Кубке Азии: Иордания требует проверить пол футболистки сборной Ирана

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку