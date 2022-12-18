В Португалии ушел из жизни известный защитник "Карпат"

Легенда львовского футбола скончалась на 67-м году жизни.

В воскресенье, 18 декабря, ушел из жизни бывший игрок львовских "Карпат" Иван Гамалий.

Об этом сообщил бывший прессаташе Карпат Юрий Назаркевич в Facebook.

"Грустная новость поступила из Португалии... 18 декабря, на 67-м году жизни, не стало известного защитника львовских команд СКА, СКА "Карпаты", ФК "Львов" и "Карпаты" Ивана Гамалия", — говорится в сообщении.

Многие годы Иван Гамалий проживал в Португалии, где уделял внимание популяризации футбола среди украинской диаспоры.

Гамалий выступал за львовский клуб в 1993-1994 годах. В общей сложности провел за "Карпаты" 36 игр, забив 2 гола. В Первой лиге в составе "Кристала" (Чортков) в активе Гамалия 34 матча и 7 голов, в Кубке — 9 игр (2 гола). Успешно выступал за команду ветеранов "Карпат".

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